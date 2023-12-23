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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

«Шахтёр» отреагировал на запуск Суперлиги

23 Декабря 2023 • 09:07 Комментировать

В украинском «Шахтёре» отреагировали на решение Европейского суда касательно Суперлиги Европы. Суд своим вердиктом несколько дней назад легализовал проект нового футбольного турнира.

«Мы на 100% стремимся работать через ECA вместе с другими клубами, чтобы поддерживать ценности, которые определяют европейский футбол. Этого можно добиться только благодаря партнёрству ECA с УЕФА», - говорится в сообщении пресс-службы «Шахтёра».

Ранее стало известно, что Суперлига может быть запущена через полтора года. Формат предусматривает участие в турнире 64 клуба. Пока в список участников входят только каталонская «Барселона» и мадридский «Реал».

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Шахтёр Донецк Суперлига Европы
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