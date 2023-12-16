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Шевченко может стать главой украинской федерации футбола

16 Декабря 2023 • 19:38 Комментировать

Бывший нападающий киевского «Динамо», итальянского «Милана» и английского «Челси» Андрей Шевченко может возглавить украинскую федерацию футбола. Собственно говоря, обладатель «Золотого мяча» 2004 года является единственным кандидатом на вакантное место руководителя, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress. Выборы должны состояться двадцать пятого января следующего, 2024 года.

Напомним, что не так давно бывший футболист вошел также в список президента Владимира Зеленского, так что можно говорить об определенном карьерном росте Шевченко.


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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Ффу
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