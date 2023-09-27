​Украинский президент назначил Андрея Шевченко своим советником

У знаменитого Андрея Шевченко, в 2004 году ставшего обладателем «Золотого мяча», новая работа в сфере политики - он стал советником украинского президента. Об этом сообщается в пресс-релизе администрации Зеленского. Шевченко, последним футбольным местом работы которого была итальянская «Дженоа», станет внештатным советником украинского лидера.

Следует заметить, что попытки войти в политику Шевченко делал сразу после завершения футбольной карьеры в 2012 году, но, несмотря на его очевидную популярность, стать большим политиком ему пока не удалось. А что он может насоветовать Зеленскому - большая загадка.