​Милевского закодировали после серьёзных проблем с алкоголем

В начале осени в прессе появилась информация о том, что бывший игрок сборной Украины Артём Милевский имеет серьёзные проблемы с алкоголем. Информация подтверждалась видео, на котором экс-игрок киевского «Динамо» явно находился в состоянии опьянения. Вскоре близкий друг Милевского, Александр Алиев, подтвердил информацию - он говорил, что Артём отказывается лечиться.

Ещё один экс-футболист украинского «Динамо» Горан Попов сообщил, что Милевский на протяжении двух с половиной месяцев лечился и теперь чувствует себя хорошо.

«Я вчера общался с Милевским, он восстанавливается, лечился два с половиной месяца, всё в порядке. Сбросил 20 кг, выглядит сейчас просто супер», - цитирует Попова «РБ Спорт».

Попов также отметил, что Милевского закодировали.