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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

​Экс-звезда сборной Украины страдает алкоголизмом и отказывается лечиться

21 Сентября 2023 • 19:50 Комментировать (1)

Бывший футболист сборной Украины Артём Милевский ещё недавно играл в футбол. Повесив бутсы на гвоздь, Милевский часто давал интервью и принимал участие в разных проектах. Впрочем, в последние месяцы экс-форвард «Динамо» куда-то пропал. Оказалось, что Милевский имеет серьёзные проблемы с алкоголем.

В социальных сетях недавно появилось видео, на котором Милевский ставит автограф на мяче. На видео бывший футболист явно нетрезв, а его лицо наводило на мысли о том, что Артём регулярно употребляет спиртные напитки. В комментариях фанаты призывали Милевского взяться за голову, но позже видео удалили.

Теперь близкий друг Милевского, Александр Алиев записал обращение. По экс-игрока «Локомотива», близкие Милевского договорились с врачами, и Артём должен был лечь в клинику. Всё это дело был готов оплатить президент «Динамо» Игорь Суркис. Тем не менее, Милевский просто перестал отвечать на звонки, отказываясь лечиться.

Артём Милевский в своё время был одним из самых талантливых украинских футболистов своего поколения. При этом динамовец любил красиво отдыхать, не считая деньги. 
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Евро-Футбол.Ру,
Артём Милевский Александр Алиев
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