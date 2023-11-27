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78-летний Луческу сделал заявление о своей карьере

27 Ноября 2023 • 09:30 Комментировать

Известный румынский специалист Мирча Луческу высказался касательно продолжения тренерской карьеры.

«Не думаю о том, чтобы завершить карьеру. Для меня деньги уже не играют большой роли. Хочу работать там, где смогу принести пользу. У меня по-прежнему остается страсть к футболу», - передает слова 78-летнего тренера Eurosport.

Последним местом работы Луческу было киевское «Динамо», которое он покинул в минувшем месяце. Мирча также известен по работе в петербургском «Зените», «Шахтёре» и турецких топ-клубах.

Луческу: «Иногда смотрю по телевизору программы с Аршавиным, мне нравится»

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Евро-Футбол.Ру,
Мирча Луческу
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