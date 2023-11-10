Луческу: «Иногда смотрю по телевизору программы с Аршавиным, мне нравится»

Бывший главный тренер «Шахтёра», киевского «Динамо» и питерского «Зенита» Мирача Луческу признался, что ему нравится, как в роли эксперта на телевидении выступает бывший российский футболист Андрей Аршавин.

«Время от времени включаю по телевизору программы с ним. Он стал в большей степени комментатором, мне очень нравится! Многие игроки становятся комментаторами после окончания карьеры – хорошо понимают игру и могут её анализировать», - говорит Луческу «Спорт-Экспрессу».

Напомним, Луческу возглавлял «Зенит» на протяжении одного сезона – с 2016 по 2017 годы. Ранее опытный тренер высказался о других бывших зенитовцах – Артёме Дзюбе и Юрии Жиркове. Оба успели поиграть под началом румынского тренера в Питере.