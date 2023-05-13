«Шахтёр» без проблем обыграл «Ингулец»

В 26-м туре украинской Премьер-лиги «Шахтёр» играл против давно не побеждающего «Ингульца». После сухого первого тайма отличился Ефим Конопля, который стал автором победного гола. В концовке также в свои ворота забил Виталий Павлов - 2:0. «Горняки» лидируют и на четыре очка опережают конкурентов из «Днепра-1».