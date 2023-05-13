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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

«Шахтёр» без проблем обыграл «Ингулец»

13 Мая 2023 • 19:11 Комментировать
Ингулец
0:2
Шахтёр Донецк
окончен

В 26-м туре украинской Премьер-лиги «Шахтёр» играл против давно не побеждающего «Ингульца». После сухого первого тайма отличился Ефим Конопля, который стал автором победного гола. В концовке также в свои ворота забил Виталий Павлов - 2:0. «Горняки» лидируют и на четыре очка опережают конкурентов из «Днепра-1».

Протокол игры  
Ингулец0:2Шахтёр Донецк
  51'Конопля Ефим (0:1)
  85'Павлов Виталий (0:2)
Oleksiy Palamarchuk  78'Кучеренко АлександрПавлов ВиталийArtem SmolyakovСидоренко Владислав 81' (Билык Олег ( 81') Oleg Osypenko 46' (Мельничук Максим ( 46') Головкин Иван 68' (Марусич Максим ( 68') Коробенко АндрейЗапорожец ЕвгенийКозыренко Юрий 86' (Кравчук Даниил ( 86') Ситало Артём 68' (Козак Александр ( 68')
Запасные: Клименко ВладиславПоспелов ДмитрийViktor BliznichenkoКухарук АндрейDenys RezepovКовалёв МаксимОдарюк Владимир
Трубин АнатолийКонопля Ефим 60' (Гочолеишвили Гиорги ( 60') Бондарь ВалерийРакицкий Ярослав 68' (Михайличенко Богдан ( 68') Матвиенко НиколайСтепаненко ТарасЗубков Александр 68' (Швед Марьян ( 68') Судаков ГеоргийБондаренко Артём  90'Крыськив Дмитрий 73' (Тотовицкий Андрей ( 73') Келси Кевин 60' (Сикан Даниил ( 60')
Запасные: Топалов ДмитрийШевченко АлексейОчеретько ОлегБорячук АндрейДжурасек НевенНазарина ЕгорПятов Андрей
13 мая. Стадион "Арена Львов" (Львов).

 

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Шахтёр Донецк Ингулец
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