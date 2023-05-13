«Шахтёр» без проблем обыграл «Ингулец»

В 26-м туре украинской Премьер-лиги «Шахтёр» играл против давно не побеждающего «Ингульца». После сухого первого тайма отличился Ефим Конопля, который стал автором победного гола. В концовке также в свои ворота забил Виталий Павлов - 2:0. «Горняки» лидируют и на четыре очка опережают конкурентов из «Днепра-1».
Протокол игры
|51'Конопля Ефим (0:1)
|85'Павлов Виталий (0:2)
Oleksiy Palamarchuk• 78'Кучеренко Александр•Павлов Виталий•Artem Smolyakov•Сидоренко Владислав81' (Билык Олег (81') •Oleg Osypenko46' (Мельничук Максим (46') •Головкин Иван68' (Марусич Максим (68') •Коробенко Андрей•Запорожец Евгений•Козыренко Юрий86' (Кравчук Даниил (86') •Ситало Артём68' (Козак Александр (68')
Трубин Анатолий•Конопля Ефим60' (Гочолеишвили Гиорги (60') •Бондарь Валерий•Ракицкий Ярослав68' (Михайличенко Богдан (68') •Матвиенко Николай•Степаненко Тарас•Зубков Александр68' (Швед Марьян (68') •Судаков Георгий•Бондаренко Артём• 90'Крыськив Дмитрий73' (Тотовицкий Андрей (73') •Келси Кевин60' (Сикан Даниил (60')
13 мая. Стадион "Арена Львов" (Львов).
Бан пользователя