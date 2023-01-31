Нападающий киевского «Динамо» Артём Беседин стал игроком киприского клуба «Омония», о сделке сообщает портал Transfermarkt.

26-летний украинец перешёл в новый клуб в рамках арендного соглашения, рыночная стоимость игрока – 1,8 млн евро.

Беседин выступал за киевское «Динамо» последние 10 лет карьеры – с 2012 года. Всего он сыграл за столичный клуб более 90 официальных матчей, в которых забил 32 гола. Правда, в текущем сезоне уроженец Харькова пока ни разу не забил за 20 выходов на поле и лишь один раз отдал ассист.