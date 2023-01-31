Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Форвард киевского «Динамо» Беседин продолжит карьеру на Кипре официально

31 Января 2023 • 22:40 Комментировать
Динамо Киев
...
Ингулец
04.03 18:00

Нападающий киевского «Динамо» Артём Беседин стал игроком киприского клуба «Омония», о сделке сообщает портал Transfermarkt.

26-летний украинец перешёл в новый клуб в рамках арендного соглашения, рыночная стоимость игрока – 1,8 млн евро.

Беседин выступал за киевское «Динамо» последние 10 лет карьеры – с 2012 года. Всего он сыграл за столичный клуб более 90 официальных матчей, в которых забил 32 гола. Правда, в текущем сезоне уроженец Харькова пока ни разу не забил за 20 выходов на поле и лишь один раз отдал ассист.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Омония Динамо Киев Артём Беседин Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО КИЕВ ИНГУЛЕЦ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Января
23:06 · Украина. Премьер-лига
Защитник донецкого «Шахтёра» Кривцов стал игроком клуба МЛС
22:40 · Украина. Премьер-лига
Форвард киевского «Динамо» Беседин продолжит карьеру на Кипре официально
30 Января
07:24 · Франция. Лига 1
Украинский футболист: «Хотел бы сыграть против Месси»
28 Января
14:53 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» согласовал трансфер Тете
27 Января
14:43 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» завершает подписание Тете
26 Января
07:16 · Англия. Премьер-лига
«Шахтёр» не продал игрока клубу АПЛ за 16 миллионов евро
24 Января
22:04 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» предложил «Шахтёру» 11 миллионов евро за Матвиенко
23 Января
15:45 · Англия. Премьер-лига
​«Лестер» хочет подписать вингера, который принадлежит «Шахтёру»
12:57 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби хочет видеть Матвиенко в «Брайтоне»
22 Января
18:13 · Украина. Премьер-лига
Марлос – самый дорогой свободный агент с украинским паспортом
17 Января
16:46 · Испания. Ла Лига
​Украинец Цыганков стал игроком «Жироны» официально
14:06 · Англия. Премьер-лига
Агент Сафонов: «Мудрик сдуется через год»
13:49 · Англия. Премьер-лига
В «Шахтёре» рассказали, каким образом клуб сможет получить бонусы за трансфер Мудрика в «Челси»
10:52 · Испания. Ла Лига
Клуб из Ла Лиги согласовал с Цыганковым условия контракта
08:57 · Украина. Премьер-лига
В «Шахтёре» высказались о возвращении Ракицкого
Все новости
Рекомендуем