Цыганков может перебраться в бельгийский клуб

25-летний нападающий киевского «Динамо» Виктор Цыганков может перебраться в бельгийский «Андерлехт», сообщает издание Het Laatste Nieuws.

Дело в том, что контракт украинца с клубом завершается уже грядущим летом, поэтому он может покинуть клуб через полгода свободным агентом, а пока - вести переговоры с другими клубами. Либо же он может уйти из клуба этой зимой, но за небольшую сумму. Отмечается, что препятствием для перехода могут стать зарплатные требования игрока.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 22 млн евро. В текущем сезоне динамовец в 23 матчах во всех турнирах за свой клуб забил девять мячей и отдал шесть ассистов.