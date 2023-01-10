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Цыганков может перебраться в бельгийский клуб

10 Января 2023 • 18:14 Комментировать
Динамо Киев
...
Ингулец
04.03 18:00

25-летний нападающий киевского «Динамо» Виктор Цыганков может перебраться в бельгийский «Андерлехт», сообщает издание Het Laatste Nieuws.

Дело в том, что контракт украинца с клубом завершается уже грядущим летом, поэтому он может покинуть клуб через полгода свободным агентом, а пока - вести переговоры с другими клубами. Либо же он может уйти из клуба этой зимой, но за небольшую сумму. Отмечается, что препятствием для перехода могут стать зарплатные требования игрока.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 22 млн евро. В текущем сезоне динамовец в 23 матчах во всех турнирах за свой клуб забил девять мячей и отдал шесть ассистов.

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Андерлехт Динамо Киев Виктор Цыганков Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола - лето 2023
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