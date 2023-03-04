Киевское «Динамо» провалило матч с предпоследней командой УПЛ

Киевское «Динамо» безобразно стартовало в новом сезоне и некоторое время шло в зоне вылета, правда, под конец прошлого года удалось подобраться к лидерам. Возобновление сезона проходит по недавнему сценарию. Команда Мирчи Луческу в домашнем матче с «Ингульцом» уступила со счетом 0:2, пропустив два гола до перерыва. На 12-й минуте победный гол забил Александр Козак, а успех развил Владимир Одарюк.

«Ингулец» ушел с предпоследнего места, «Динамо» же не смогло настичь идущий вторым «Шахтёр».