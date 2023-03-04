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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Киевское «Динамо» провалило матч с предпоследней командой УПЛ

04 Марта 2023 • 17:02 Комментировать
Динамо Киев
0:2
Ингулец
окончен

Киевское «Динамо» безобразно стартовало в новом сезоне и некоторое время шло в зоне вылета, правда, под конец прошлого года удалось подобраться к лидерам. Возобновление сезона проходит по недавнему сценарию. Команда Мирчи Луческу в домашнем матче с «Ингульцом» уступила со счетом 0:2, пропустив два гола до перерыва. На 12-й минуте победный гол забил Александр Козак, а успех развил Владимир Одарюк.

«Ингулец» ушел с предпоследнего места, «Динамо» же не смогло настичь идущий вторым «Шахтёр».

Протокол игры  
Динамо Киев0:2Ингулец
  12'Козак Александр (0:1)
  43'Одарюк Владимир (0:2)
Нещерет РусланКараваев АлександрПопов Денис IIMaksym DyachukДубинчак Владислав 46' (Царенко Антон ( 46') Сидорчук СергейШепелев Владимир 86' (Бенито ( 86') Волошин Назар 46' (Вивчаренко Костянтин ( 46') Буяльский ВиталийКабаев Владислав 46' (Гармаш Денис ( 46') Ванат Владислав 70' (Лонвейк Джастин ( 70')
Запасные: Kaheem ParrisАндриевский АлександрРамирес ЭрикБоль АнтонЯцык АлександрМоргун ВалентинСирота Александр
Oleksiy PalamarchukЧенбай СергейКучеренко АлександрКовалёв МаксимArtem Smolyakov  73'Кухарук АндрейКлименко ВладиславНагиев Дмитрий 52' (Мельничук Максим ( 52') Одарюк Владимир 75' (Козыренко Юрий ( 75') Козак АлександрСитало Артём 87' (Марусич Максим ( 87')
Запасные: Головкин ИванПоспелов ДмитрийDenys RezepovКравчук ДаниилБилык ОлегКоробенко Андрей
04 марта. Стадион "Динамо им. Валерия Лобановского".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Киев Ингулец
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