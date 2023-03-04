Киевское «Динамо» провалило матч с предпоследней командой УПЛ

Киевское «Динамо» безобразно стартовало в новом сезоне и некоторое время шло в зоне вылета, правда, под конец прошлого года удалось подобраться к лидерам. Возобновление сезона проходит по недавнему сценарию. Команда Мирчи Луческу в домашнем матче с «Ингульцом» уступила со счетом 0:2, пропустив два гола до перерыва. На 12-й минуте победный гол забил Александр Козак, а успех развил Владимир Одарюк.
«Ингулец» ушел с предпоследнего места, «Динамо» же не смогло настичь идущий вторым «Шахтёр».
Протокол игры
|12'Козак Александр (0:1)
|43'Одарюк Владимир (0:2)
Нещерет Руслан•Караваев Александр•Попов Денис II•Maksym Dyachuk•Дубинчак Владислав46' (Царенко Антон (46') •Сидорчук Сергей•Шепелев Владимир86' (Бенито (86') •Волошин Назар46' (Вивчаренко Костянтин (46') •Буяльский Виталий•Кабаев Владислав46' (Гармаш Денис (46') •Ванат Владислав70' (Лонвейк Джастин (70')
Oleksiy Palamarchuk•Ченбай Сергей•Кучеренко Александр•Ковалёв Максим•Artem Smolyakov• 73'Кухарук Андрей•Клименко Владислав•Нагиев Дмитрий52' (Мельничук Максим (52') •Одарюк Владимир75' (Козыренко Юрий (75') •Козак Александр•Ситало Артём87' (Марусич Максим (87')
04 марта. Стадион "Динамо им. Валерия Лобановского".
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