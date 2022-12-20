​«Ньюкасл» обсуждает с «Шахтёром» трансфер Мудрика

Талантливый украинский футболист Михаил Мудрик обратил на себя внимание европейских клубов за счёт качественной игры на групповой стадии Лиги чемпионов. По данным Football Insider, переговоры с «Шахтёром» о трансфере Мудрика ведёт «Ньюкасл», чьи финансовые возможности с приходом новых владельцев резко выросли.

Ранее в «Шахтёре» говорили о намерении выручить за трансфер Михаила Мудрика более 100 миллионов евро.

В январе Михаилу Мудрику исполнится 22 года. Ранее украинского вингера связывали с «Арсеналом», где с лета уходящего года играет его соотечественник Александр Зинченко.