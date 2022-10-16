«Шахтёр» подтвердил перевес над киевским «Динамо»

Центральный матч первого круга чемпионата Украины прошёл во Львове. До начала турнира киевское «Динамо» считалось фаворитом сезона, но на данный момент это право перешло к радикально обновленным «горнякам», и они сегодня доказали свое превосходство. В первом тайме Геннадий Зубков забил с углового, а Лассина Траоре не смог реализовать пенальти. На гол Виктора Цыганкова на старте второго тайма соперник ответил ударами Михаила Мудрика и Даниила Сикана - 3:1.

«Шахтёр» идет вторым и на 7 очков опережает «Динамо».