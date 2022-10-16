«Шахтёр» подтвердил перевес над киевским «Динамо»

Центральный матч первого круга чемпионата Украины прошёл во Львове. До начала турнира киевское «Динамо» считалось фаворитом сезона, но на данный момент это право перешло к радикально обновленным «горнякам», и они сегодня доказали свое превосходство. В первом тайме Геннадий Зубков забил с углового, а Лассина Траоре не смог реализовать пенальти. На гол Виктора Цыганкова на старте второго тайма соперник ответил ударами Михаила Мудрика и Даниила Сикана - 3:1.
«Шахтёр» идет вторым и на 7 очков опережает «Динамо».
Протокол игры
|(1:0) Зубков Александр29'
|46'Ванат Владислав (1:1)
|(2:1) Мудрик Михаил48'
|(3:1) Сикан Даниил74'
Трубин Анатолий•Михайличенко Богдан• 10'Матвиенко Николай•Бондарь Валерий•Конопля Ефим• 55'Степаненко Тарас 71'76' (Назарина Егор (76') •Мудрик Михаил81' (Джурасек Невен (81') •Судаков Георгий81' (Петряк Иван (81') •Бондаренко Артём•Зубков Александр•Траоре Лассина59' (Сикан Даниил (59') 63'
Нещерет Руслан•Вивчаренко Костянтин 6'64' (Кабаев Владислав (64'•Попов Денис II76') •Сирота Александр•Забарный Илья• 69'Тымчик Александр64' (Дубинчак Владислав (64') •Сидорчук Сергей•Караваев Александр•Шепелев Владимир64' (Гармаш Денис (64') •Буяльский Виталий•Цыганков Виктор•Ванат Владислав 14'
16 октября. Стадион "Арена Львов" (Львов).
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