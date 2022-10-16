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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

«Шахтёр» подтвердил перевес над киевским «Динамо»

16 Октября 2022 • 18:53 Комментировать
Шахтёр Донецк
3:1
Динамо Киев
окончен

Центральный матч первого круга чемпионата Украины прошёл во Львове. До начала турнира киевское «Динамо» считалось фаворитом сезона, но на данный момент это право перешло к радикально обновленным «горнякам», и они сегодня доказали свое превосходство. В первом тайме Геннадий Зубков забил с углового, а Лассина Траоре не смог реализовать пенальти. На гол Виктора Цыганкова на старте второго тайма соперник ответил ударами Михаила Мудрика и Даниила Сикана - 3:1.

«Шахтёр» идет вторым и на 7 очков опережает «Динамо».

Протокол игры  
Шахтёр Донецк3:1Динамо Киев
(1:0) Зубков Александр29'  
  46'Ванат Владислав (1:1)
(2:1) Мудрик Михаил48'  
(3:1) Сикан Даниил74'  
Трубин АнатолийМихайличенко Богдан  10'Матвиенко НиколайБондарь ВалерийКонопля Ефим  55'Степаненко Тарас  71' 76' (Назарина Егор ( 76') Мудрик Михаил 81' (Джурасек Невен ( 81') Судаков Георгий 81' (Петряк Иван ( 81') Бондаренко АртёмЗубков АлександрТраоре Лассина 59' (Сикан Даниил ( 59'  63')
Запасные: Козик ЭдуардТопалов ДмитрийКулаков АндрейКривцов СергейШевченко АлексейКрыськив ДмитрийТотовицкий АндрейПятов Андрей
Нещерет РусланВивчаренко Костянтин  6' 64' (Кабаев Владислав ( 64'Попов Денис II 76') Сирота АлександрЗабарный Илья  69'Тымчик Александр 64' (Дубинчак Владислав ( 64') Сидорчук СергейКараваев АлександрШепелев Владимир 64' (Гармаш Денис ( 64') Буяльский ВиталийЦыганков ВикторВанат Владислав  14'
Запасные: Kaheem ParrisАндриевский АлександрИгнатенко ДенисКедзёра ТомашБурда НикитаБеседин АртёмЛонвейк ДжастинSamba Diallo
16 октября. Стадион "Арена Львов" (Львов).

 

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