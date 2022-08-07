Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Чемпионат Украины по футболу могут проводить тайно

07 Августа 2022 • 06:19 Комментировать

Поединки сезона-2022/2023 украинской Премьер-лиги могут проводить тайно. Об этом посредством своего ютуб-канала рассказал журналист Игорь Цыганик.

По его словам, МЧС просит не афишировать место проведения матчей, дабы избежать возможных терактов. О расписании игр будет сообщаться непосредственно перед началом.

Новый розыгрыш чемпионата Украины начнется 23 августа. По некоторым данным, в матче-открытии турнира примет участие флагман местного футбола - донецкий «Шахтёр». Соперник «горняков» пока неизвестен. Ожидается, что данное противостояние пройдет в Киеве на стадионе «Олимпийский».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
УПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Августа
06:19 · Украина. Премьер-лига
Чемпионат Украины по футболу могут проводить тайно
06 Августа
08:01 · Украина. Премьер-лига
Срна - об украинском футболисте: «Он третий после Мбаппе и Винисиуса» 1
05 Августа
13:10 · Италия. Серия А
«Монца» арендовала защитника «Шахтёра» официально
04 Августа
15:45 · Англия. Премьер-лига
​ФИФА надавила на «Шахтёр», Соломон может сыграть с «Ливерпулем»
10:26 · Германия. Бундеслига
Клуб из топ-3 Бундеслиги нацелился на футболиста сборной Украины
02 Августа
06:06 · Украина. Премьер-лига
«Шахтёр» определился с местом тренировок
01 Августа
08:15 · Украина. Премьер-лига
Гендиректор «Шахтёра»: «Наш футбол убили, а в России спокойно играют»
30 Июля
00:02 · Украина. Премьер-лига
Хавбек киевского «Динамо» выбрал Грецию
26 Июля
06:20 · Россия. Премьер-лига
Аршавин пожелал «Шахтёру» победы в деле против ФИФА 1
24 Июля
07:46 · Украина. Премьер-лига
Раскрыта причина срыва трансфера Ракицкого в «Шахтёр»
23 Июля
06:40 · Англия. Премьер-лига
«Шахтёр» может заработать на трансфере Зинченко в «Арсенал»
22 Июля
20:07 · Италия. Серия А
«Фиорентина» объявила о переходе Додо из «Шахтёра»
21 Июля
06:41 · Украина. Премьер-лига
В «Шахтёре» анонсировали новые трансферы
06:29 · Украина. Премьер-лига
Гендиректор «Шахтёра»: «ФИФА украла наших игроков, нас просто убивают»
20 Июля
12:11 · Италия. Серия А
Названа сумма трансфера Додо в «Фиорентину»
Все новости
Рекомендуем