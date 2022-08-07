Чемпионат Украины по футболу могут проводить тайно

Поединки сезона-2022/2023 украинской Премьер-лиги могут проводить тайно. Об этом посредством своего ютуб-канала рассказал журналист Игорь Цыганик.

По его словам, МЧС просит не афишировать место проведения матчей, дабы избежать возможных терактов. О расписании игр будет сообщаться непосредственно перед началом.

Новый розыгрыш чемпионата Украины начнется 23 августа. По некоторым данным, в матче-открытии турнира примет участие флагман местного футбола - донецкий «Шахтёр». Соперник «горняков» пока неизвестен. Ожидается, что данное противостояние пройдет в Киеве на стадионе «Олимпийский».