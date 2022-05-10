«Шахтёр» предложил проводить домашние матчи в Лиге чемпионов в Польше

Дарио Срна, директор «Шахтёра», признался, что команда хотела бы проводить домашние матчи в Лиге чемпионов в следующем сезоне в Польше.

«Мы хотим играть матчи Лиги чемпионов в Польше! Так мы бы смогли проявить свою благодарность. Жаль, что ни один польский клуб не играет в Лиге чемпионов, но мы бы были рады привезти эти матчи в Польшу», — цитирует Срну Sportowe Fakty.

Функционер добавил, что недавно «Шахтёр» провёл товарищеский матч с «Легией». Срна не исключил возвращения команды в Польшу для проведения ещё одной товарищеской игры с целью отплатить соседнему государству.

Напомним, УПЛ ранее объявил о завершении чемпионата. На момент приостановки чемпионата (24 февраля) лидировал «Шахтёр», который набрал 47 очков в 18 матчах. Вторым финишировало киевское «Динамо» с 45 очками.