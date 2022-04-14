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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Киевское «Динамо» расторгло контракт с 18-летим футболистом обвинив его в госизмене

14 Апреля 2022 • 19:02 Комментировать

Киевское «Динамо» на официальном сайте сообщило о расторжении контракта с 18-летним футболистом Артуром Уваровым, назвав его «сыном врага Украины».

На официальном сайте «Динамо» сообщается, что в клубе не одобряют «Сталинские методы», в которых сын отвечает за своего отца. Однако, после конкретного вопроса к игроку он не сразу дал положительный ответ в том, что его отец имеет принадлежность к военным структурам ЛНР или ДНР.

В клубе возмущены поведением футболиста и об укрытии недопустимых фактов. Поэтому, руководство «Динамо» незамедлительно решило расторгнуть контракт с футболистом.

Пресс-служба украинского клуба сообщила, что в структуре клуба нет места людям, которые настроены против независимости и целостности Украины. Сообщается, что Артуру Уварову нужно было сразу же обратиться в высшее руководство команды и признаться в том, что его отец участвует в военной агрессии против Украины.

Уваров-младший перешел в «Динамо» из академии «Шахтера» в 20220 году. В нынешнем сезоне футболист сыграл шесть матчей за команду и забил два гола. По данным портала Transfermarkt, у Уварова имеется российское гражданство.

Отец футболиста – Максим Уваров является заместителем «комитета народного совета» Луганской народной республики по вопросам внутренней безопасности. Он находится в списке врагов Украины.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Киев Максим Уваров Артур Уваров
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