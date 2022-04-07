«Шахтер» проведет несколько товарищеских матчей с европейскими грандами

Донецкий «Шахтер» соберется в Турции для подготовки к ряду товарищеских матчей.

Украинский клуб сыграет с «Бешикташем», «Фенербахче», «Севильей», «Лацио» и «ПСЖ». Все встречи будущим товарищескими. График согласован со всеми сторонами.

Вырученные деньги от продажи будут направлены на помощь украинским беженцам, которые покинули страну и находятся в тяжелом положении.

Следует отметить, что чемпионат украинской Премьер-лиги был приостановлен до окончания боевых действий на территории страны. Часть клубов работают и поддерживают форму в Турции, дабы продолжить сезон и выполнить поставленные задачи.