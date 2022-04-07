Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Украины. Премьер-Лига

«Шахтер» проведет несколько товарищеских матчей с европейскими грандами

07 Апреля 2022 • 04:17 Комментировать

Донецкий «Шахтер» соберется в Турции для подготовки к ряду товарищеских матчей.

Украинский клуб сыграет с «Бешикташем», «Фенербахче», «Севильей», «Лацио» и «ПСЖ». Все встречи будущим товарищескими. График согласован со всеми сторонами.

Вырученные деньги от продажи будут направлены на помощь украинским беженцам, которые покинули страну и находятся в тяжелом положении.

Следует отметить, что чемпионат украинской Премьер-лиги был приостановлен до окончания боевых действий на территории страны. Часть клубов работают и поддерживают форму в Турции, дабы продолжить сезон и выполнить поставленные задачи.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Апреля
04:22 · Украина. Премьер-лига
Де Дзерби продолжит работу с «Шахтером» в Турции
04:17 · Украина. Премьер-лига
«Шахтер» проведет несколько товарищеских матчей с европейскими грандами
01 Апреля
22:48 · Украина. Премьер-лига
Украинская «Заря» может прекратить существование 1
09:57 · Украина. Премьер-лига
«Коринтианс» арендовал полузащитника «Шахтёра»
02:46 · Украина. Премьер-лига
Майкон возвращается в Бразилию, его арендовал «Коринтианс»
31 Марта
13:55 · Англия. Премьер-лига
«Лион» работает над контрактом для Тете
30 Марта
00:23 · Украина. Премьер-лига
Вице-президент «Металлиста» высказался о подписании контракта с Ракицким 2
25 Марта
02:20 · Украина. Премьер-лига
Защитник «Шахтера» готовится к переезду в Турцию
24 Марта
02:30 · Украина. Премьер-лига
Очередной бразильский легионер покинет «Шахтер»
02:25 · Украина. Премьер-лига
Футболисты сборной Украины пытаются найти клубы для тренировок
02:14 · Украина. Премьер-лига
Капитан «Динамо» Киев может переехать в Румынию
23 Марта
18:59 · Украина. Премьер-лига
Владелец «Динамо» Киев вывез из Украины 17.6 млн долларов наличными 1
18:12 · Украина. Премьер-лига
«Шахтер» покинет еще один бразильский легионер
22 Марта
12:06 · Франция. Лига 1
«Лион» хочет подписать Давида Нереса из донецкого «Шахтёра»
19 Марта
01:43 · Украина. Премьер-лига
Де Дзерби ждёт возможность вернуться в «Шахтёр»
Все новости
Рекомендуем