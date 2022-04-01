«Коринтианс» арендовал полузащитника «Шахтёра»

Бразильский полузащитник донецкого «Шахтёра» Майкон вернулся на родину, где будет выступать за «Коринтианс».

Как сообщает пресс-служба бразильской команды, 24-летний футболист будет выступать на родине до конца этого года на правах арендного соглашения. Напомним, что украинский чемпионат приостановлен на неопределённый срок из-за ситуации в стране.

В этом сезоне Майкон провёл в украинской лиге 15 поединков, в которых отметился одной результативной передачей и получил одну жёлтую карточку. За «Шахтёр» бразилец выступал с сезона 2018/2019.