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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

«Коринтианс» арендовал полузащитника «Шахтёра»

01 Апреля 2022 • 09:57 Комментировать

Бразильский полузащитник донецкого «Шахтёра» Майкон вернулся на родину, где будет выступать за «Коринтианс».

Как сообщает пресс-служба бразильской команды, 24-летний футболист будет выступать на родине до конца этого года на правах арендного соглашения. Напомним, что украинский чемпионат приостановлен на неопределённый срок из-за ситуации в стране.

В этом сезоне Майкон провёл в украинской лиге 15 поединков, в которых отметился одной результативной передачей и получил одну жёлтую карточку. За «Шахтёр» бразилец выступал с сезона 2018/2019.

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Евро-Футбол.Ру,
Коринтианс Шахтёр Донецк Майкон
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