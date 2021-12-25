Милевский хочет вернуться в киевское «Динамо»

Экс-футболист сборной Украины Артём Милевский хотел бы вернуться в киевское «Динамо», воспитанником которого он является. Об этом нападающий сообщил на своем ютуб-канале «Миля».

Артём заявил, что намерен в будущем обсудить этот вопрос с руководством киевского клуба. Что касается тренерской лицензии, то Милевский пока не планирует ее получать.

Форвард защищал цвета «Динамо» с 2002 по 2013 год. В составе «бело-голубых» Милевский провел 253 поединка, в которых отметился 83 забитыми мячами и 54 голевыми передачами.

После ухода из «Динамо» Артём поиграл в Хорватии, Румынии, России, Беларуси и Венгрии.