​Жёсткое задержание Милевского оказалось розыгрышем

На днях в сети распространилось видео с задержанием известного в прошлом игрока киевского «Динамо» Артёма Милевского. На видео «сотрудники» правоохранительных органов очень жёстко себя вели – из уст звучали оскорбления и угрозы.

Видео оказалось розыгрышем. Такой вывод можно сделать из «сториз» Артёма Милевского на его страничке в «Инстаграме». На одном фрагменте экс-игрок сборной Украины испуганно называет свою фамилию, а на следующем фрагменте ему уже на лице объявляют, что это был всего лишь розыгрыш.

Артём Милевский завершил карьеру футболиста в сентябре. Последним для него клубом стал украинский «Минай».