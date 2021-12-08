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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

​Жёсткое задержание Милевского оказалось розыгрышем

08 Декабря 2021 • 16:06 Комментировать (2)

На днях в сети распространилось видео с задержанием известного в прошлом игрока киевского «Динамо» Артёма Милевского. На видео «сотрудники» правоохранительных органов очень жёстко себя вели – из уст звучали оскорбления и угрозы.

Видео оказалось розыгрышем. Такой вывод можно сделать из «сториз» Артёма Милевского на его страничке в «Инстаграме». На одном фрагменте экс-игрок сборной Украины испуганно называет свою фамилию, а на следующем фрагменте ему уже на лице объявляют, что это был всего лишь розыгрыш.

Артём Милевский завершил карьеру футболиста в сентябре. Последним для него клубом стал украинский «Минай».

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Милевский
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Евгений Кошевой
08 Декабря 2021 в 16:37
Этой новости 2 дня)
Алексей Антоненко
08 Декабря 2021 в 16:58

В Инстаграме у Милевского увидели, 4 часа назад размещено)

Может, уже и объявляли, что это розыгрыш, уследить за потоком информации сложно...

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