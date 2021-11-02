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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

​Футболист сборной Украины выступил против геев

02 Ноября 2021 • 13:11 Комментировать

Игрок сборной Украины Артём Беседин выступил против людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

«Нетрадиционной ориентации не должно быть в принципе», - решительно высказался нападающий для YouTube-канала «ОТДУШИВДУШУ». По мнению Беседина, нетрадиционная сексуальная ориентация не является чем-то нормальным.

Беседин рассказал, что от полученной на Евро-2020 травмы он восстанавливался в Испании. Там футболист видел, как люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией открыто ходят за ручку.

«Я не могу на это смотреть», - сказал Беседин. «Не хочу, чтобы мой сын смотрел на ********* [слово, которым оскорбительно называют геев]».

Артём Беседин получил серьёзную травму колена в игре 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. С тех пор нападающий восстанавливается.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Киев Артём Беседин
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