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Хочолава перешёл из «Шахтёра» в «Копенгаген»

06 Июля 2021, 11:03,

Центральный защитник Давид Хочолава покинул донецкий «Шахтёр» и перебрался в чемпионат Дании, трудоустроившись в «Копенгагене». Об этом рапортует пресс-служба украинского клуба.

«Горняки» поблагодарили 28-летнего грузинского футболиста за игру и пожелали удачи в дальнейшей карьере.

Хочолава выступал в составе донецкого коллектива с лета 2017 года. В футболке «Шахтёра» Давид провел 83 поединка в различных турнирах, отметившись тремя забитыми мячами.

Вместе с «горняками» защитник трижды становился чемпионом УПЛ и два раза выигрывал кубок Украины.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Трансферы футбола - лето 2021, Копенгаген, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Давид Хочолава
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