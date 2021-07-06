Хочолава перешёл из «Шахтёра» в «Копенгаген»

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06 Июля 2021, 11:03,
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Центральный защитник Давид Хочолава покинул донецкий «Шахтёр» и перебрался в чемпионат Дании, трудоустроившись в «Копенгагене». Об этом рапортует пресс-служба украинского клуба.
«Горняки» поблагодарили 28-летнего грузинского футболиста за игру и пожелали удачи в дальнейшей карьере.
Хочолава выступал в составе донецкого коллектива с лета 2017 года. В футболке «Шахтёра» Давид провел 83 поединка в различных турнирах, отметившись тремя забитыми мячами.
Вместе с «горняками» защитник трижды становился чемпионом УПЛ и два раза выигрывал кубок Украины.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
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