УПЛ определилась с календарём на новый сезон

Украинская Премьер-лига стартует на следующий день после матча за Суперкубок страны, который пройдёт 24 июля.

Таким образом, первый тур УПЛ состоится 25 июля, тогда как 11 декабря команды уйдут на перерыв, после 18 туров. 30-й тур запланирован на 21 мая 2022 года. Дата жеребьёвки ещё не известна.

Также в календаре прописано, что 20 июля могу сыграть те команды, которые представляют страну в еврокубках.

Главным отличием грядущего сезона от предыдущего станет то, что в новом футбольном году УПЛ сыграют 16 команд, что на две больше, чем в 2020/21.

Действующим чемпионом страны является киевское «Динамо».