Чемпионат Украины. Премьер-Лига 2020-2021
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​Экс-игрок «Шахтёра» ушёл с телевидения после скандального инцидента

29 Мая 2021, 23:28,

Бывший футболист «Шахтёра» и украинской сборной Вячеслав Шевчук выступил с обращением посредством своей странички в Instagram. Он извинился за скандальный инцидент, произошедший накануне. Шевчук управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и был остановлен сотрудниками полиции.

Шевчук заявил, что покидает украинский канал «Футбол», на котором он работал в качестве эксперта. По словам украинца, после случившегося, он не имеет морального права продолжать работать на ТВ.

Среди прочего, Шевчук извинился перед полицейскими и клубом «Шахтёр», а также призвал людей не повторять его ошибок, поскольку алкоголь и вождение несовместимы.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Вячеслав Шевчук
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