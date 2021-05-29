​Экс-игрок «Шахтёра» ушёл с телевидения после скандального инцидента

Бывший футболист «Шахтёра» и украинской сборной Вячеслав Шевчук выступил с обращением посредством своей странички в Instagram. Он извинился за скандальный инцидент, произошедший накануне. Шевчук управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и был остановлен сотрудниками полиции.

Шевчук заявил, что покидает украинский канал «Футбол», на котором он работал в качестве эксперта. По словам украинца, после случившегося, он не имеет морального права продолжать работать на ТВ.

Среди прочего, Шевчук извинился перед полицейскими и клубом «Шахтёр», а также призвал людей не повторять его ошибок, поскольку алкоголь и вождение несовместимы.