В Италии опровергли интерес «Шахтёра» к Балотелли

Итальянский журналист Николо Скира отрицает информацию, согласно которой форвард Марио Балотелли может оказаться в донецком «Шахтёре».

По заверениям репортёра, донецкий «Шахтёр» не интересуется Балотелли. Нападающий не входит в планы как нового главного тренера Роберто де Дзебри, так и спортивного директора Дарио Срна.

30-летний игрок предыдущий сезон провёл в итальянской Серии B, проведя в составе «Монцы» далеко не все матчи первенства.

У Николо Скиры есть предположение, что Балотелли продолжит карьеру в итальянском клубе «Комо», который в прошедшем сезоне вышел в Серию B.