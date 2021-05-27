В Италии опровергли интерес «Шахтёра» к Балотелли

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27 Мая 2021, 00:33,
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Итальянский журналист Николо Скира отрицает информацию, согласно которой форвард Марио Балотелли может оказаться в донецком «Шахтёре».
По заверениям репортёра, донецкий «Шахтёр» не интересуется Балотелли. Нападающий не входит в планы как нового главного тренера Роберто де Дзебри, так и спортивного директора Дарио Срна.
30-летний игрок предыдущий сезон провёл в итальянской Серии B, проведя в составе «Монцы» далеко не все матчи первенства.
У Николо Скиры есть предположение, что Балотелли продолжит карьеру в итальянском клубе «Комо», который в прошедшем сезоне вышел в Серию B.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Шахтёр Донецк, Марио Балотелли