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В Италии опровергли интерес «Шахтёра» к Балотелли

27 Мая 2021, 00:33,

Итальянский журналист Николо Скира отрицает информацию, согласно которой форвард Марио Балотелли может оказаться в донецком «Шахтёре». 

По заверениям репортёра, донецкий «Шахтёр» не интересуется Балотелли. Нападающий не входит в планы как нового главного тренера Роберто де Дзебри, так и спортивного директора Дарио Срна. 

30-летний игрок предыдущий сезон провёл в итальянской Серии B, проведя в составе «Монцы» далеко не все матчи первенства. 

У Николо Скиры есть предположение, что Балотелли продолжит карьеру в итальянском клубе «Комо», который в прошедшем сезоне вышел  в Серию B.

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Шахтёр Донецк, Марио Балотелли
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