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Донецкий «Шахтёр» интересуется Балотелли

27 Мая 2021, 00:10,

Итальянский нападающий Марио Балотелли попал в сферу интересов донецкого «Шахтёра». 

25 мая стало известно, что новым главным тренером Шахтера» стал итальянец Роберто де Дзерби. В сезоне 2020/21 специалист занял с «Сассуоло» восьмое место в Серии А. 

Уже через сутки в La Gazzetta dello Sport прошла информация, что специалист заинтересован в покупке Марио Балотелли, который провёл предыдущий сезон в итальянской Серии B, забив за «Монцу» шесть голов в 14 матчах. 

За 30 лет Балотелли успел побывать во многих топ-клубах Европы - «Ливерпуль», «Милан», «Интер», «Манчестер Сити». Также Марио являлся игроком сборной Италии. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Шахтёр Донецк, Марио Балотелли
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