Донецкий «Шахтёр» интересуется Балотелли

Итальянский нападающий Марио Балотелли попал в сферу интересов донецкого «Шахтёра».

25 мая стало известно, что новым главным тренером Шахтера» стал итальянец Роберто де Дзерби. В сезоне 2020/21 специалист занял с «Сассуоло» восьмое место в Серии А.

Уже через сутки в La Gazzetta dello Sport прошла информация, что специалист заинтересован в покупке Марио Балотелли, который провёл предыдущий сезон в итальянской Серии B, забив за «Монцу» шесть голов в 14 матчах.

За 30 лет Балотелли успел побывать во многих топ-клубах Европы - «Ливерпуль», «Милан», «Интер», «Манчестер Сити». Также Марио являлся игроком сборной Италии.