Чемпионат Украины. Премьер-Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Донецкий «Шахтёр» представил нового главного тренера

25 Мая 2021, 18:34,

Итальянец Роберто де Дзерби стал главным тренером донецкого «Шахтёра». 

С 2018 по 2021 год де Дзерби занимал аналогичную должность в «Сассуоло», с которым в прошлом сезоне занял восьмое место в турнирной таблице. Также в карьере специалиста были такие клубы как «Палермо», «Беневенто», «Фоджа» и «Дарфо Боарио». 

Роберто де Дзерби был известен и как профессиональный футболист, проведя большую часть спортивной жизни на родине. 

В сезоне 2020/21 «горняки» не смогли защитить чемпионский титул. Руководство клуба приняло решение расстаться с португальцем Луишем Каштру.

Де Дзебри привезёт с собой трёх помощников. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Шахтёр Донецк, Роберто де Дзерби
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ARTUR
25 Мая 2021, 20:15

Думаю будет интересно , может и рано , но поздравляю дончан

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола