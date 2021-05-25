Донецкий «Шахтёр» представил нового главного тренера

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25 Мая 2021, 18:34,
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Итальянец Роберто де Дзерби стал главным тренером донецкого «Шахтёра».
С 2018 по 2021 год де Дзерби занимал аналогичную должность в «Сассуоло», с которым в прошлом сезоне занял восьмое место в турнирной таблице. Также в карьере специалиста были такие клубы как «Палермо», «Беневенто», «Фоджа» и «Дарфо Боарио».
Роберто де Дзерби был известен и как профессиональный футболист, проведя большую часть спортивной жизни на родине.
В сезоне 2020/21 «горняки» не смогли защитить чемпионский титул. Руководство клуба приняло решение расстаться с португальцем Луишем Каштру.
Де Дзебри привезёт с собой трёх помощников.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Шахтёр Донецк, Роберто де Дзерби
Думаю будет интересно , может и рано , но поздравляю дончан