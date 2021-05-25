Донецкий «Шахтёр» представил нового главного тренера

Итальянец Роберто де Дзерби стал главным тренером донецкого «Шахтёра».

С 2018 по 2021 год де Дзерби занимал аналогичную должность в «Сассуоло», с которым в прошлом сезоне занял восьмое место в турнирной таблице. Также в карьере специалиста были такие клубы как «Палермо», «Беневенто», «Фоджа» и «Дарфо Боарио».

Роберто де Дзерби был известен и как профессиональный футболист, проведя большую часть спортивной жизни на родине.

В сезоне 2020/21 «горняки» не смогли защитить чемпионский титул. Руководство клуба приняло решение расстаться с португальцем Луишем Каштру.

Де Дзебри привезёт с собой трёх помощников.