​Киевское «Динамо» перехватило у ЦСКА норвежского полузащитника

По информации источника сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», полузащитник норвежского «Стабека» Эмиль Бохинен в ближайшее время переберётся в чемпионат Украины.

«Динамо» предложило самому футболисту более выгодные условия по сравнению с теми, что ему предлагал ЦСКА. Сделка должна быть оформлена украинским клубом в самое ближайшее время.

Двадцатиоднолетний Эмиль Бохинен оценивается экспертами из transfermarkt в 1,3 миллиона евро. В составе «Стабека» полузащитник провёл семьдесят три матча, забил девять голов и отдал десять голевых передач.

Эмиль Бохинен выступал за молодёжные и юношеские сборные Норвегии в разных возрастных категориях.