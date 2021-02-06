​Киевское «Динамо» перехватило у ЦСКА норвежского полузащитника

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06 Февраля 2021, 21:49,
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По информации источника сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», полузащитник норвежского «Стабека» Эмиль Бохинен в ближайшее время переберётся в чемпионат Украины.
«Динамо» предложило самому футболисту более выгодные условия по сравнению с теми, что ему предлагал ЦСКА. Сделка должна быть оформлена украинским клубом в самое ближайшее время.
Двадцатиоднолетний Эмиль Бохинен оценивается экспертами из transfermarkt в 1,3 миллиона евро. В составе «Стабека» полузащитник провёл семьдесят три матча, забил девять голов и отдал десять голевых передач.
Эмиль Бохинен выступал за молодёжные и юношеские сборные Норвегии в разных возрастных категориях.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Динамо Киев, Трансферы футбола - зима 2021, Стабек, Эмиль Бохинен