Чемпионат Украины. Премьер-Лига 2020-2021
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​Киевское «Динамо» перехватило у ЦСКА норвежского полузащитника

06 Февраля 2021, 21:49,

По информации источника сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», полузащитник норвежского «Стабека» Эмиль Бохинен в ближайшее время переберётся в чемпионат Украины. 

«Динамо» предложило самому футболисту более выгодные условия по сравнению с теми, что ему предлагал ЦСКА. Сделка должна быть оформлена украинским клубом в самое ближайшее время.

Двадцатиоднолетний Эмиль Бохинен оценивается экспертами из transfermarkt в 1,3 миллиона евро. В составе «Стабека» полузащитник провёл семьдесят три матча, забил девять голов и отдал десять голевых передач.

Эмиль Бохинен выступал за молодёжные и юношеские сборные Норвегии в разных возрастных категориях.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Динамо Киев, Трансферы футбола - зима 2021, Стабек, Эмиль Бохинен
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