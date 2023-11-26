В матче с «Реймсом» «Ренн» одержал долгожданную победу

Давно не побеждавший «Ренн» рисковал оказаться в тройке худших команд Лиги 1, но в воскресенье удалось прервать неудачную серию в домашнем матче с «Реймсом». На четвертой минуте Арно Мюинга неудачно пробил по воротам, но Амин Гуйри подправил полет мяча - 1:0. Умар Дьяките ответил ударом головой в цель перед уходом на перерыв. В первом атаке второго тайма Бенжамен Буриго забил победный гол в ворота гостей. Он же стал автором голевого навеса на Артура Теате - 3:1.
«Ренн» прервал неудачную серию и взлетел на 10-е место, соперник - пятый.
Протокол игры
|(1:0) Гуйри Амин4'
|45'Дьяките Умар (1:1)
|(2:1) Буриго Бенжамен46'
|(3:1) Теате Артур66'
Манданда Стив•Ву Кристофер•Белосьян Женуэль•Теате Артур•Буриго Бенжамен72' (Блас Людовик (72') •Ле Фе Энцо•Матич Неманья• 70'Трюффер Адриен83' (Сантамария Батист (83') •Гуйри Амин83' (Салах Ибрагим (83') •Мюинга Арно 77'90' (Йылдырым Бертуг (90') •Террье Мартен72' (Ассиньон Лоренс (72')
Запасные: Галлон Готье•Джауаб Мохаммед•Дуэ Дезире•Ридер Фабиан
Диуф Йеванн•Фоке Томас76' (Хадра Реда (76') •Агбаду Эммануэль• 85'Абдельамид Юнис•Де Смет Тибо•Манетси Маршал33' (Ричардсон Амир (33') •Матусива Азор•Теума Тедди• 89'Ито Дзюня•Дьяките Умар76' (Салама Амин (76') •Дарами Мохаммед87' (Боянг Адама (87')
26 ноября. Стадион "Роазон Парк".
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