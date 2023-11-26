В матче с «Реймсом» «Ренн» одержал долгожданную победу

Давно не побеждавший «Ренн» рисковал оказаться в тройке худших команд Лиги 1, но в воскресенье удалось прервать неудачную серию в домашнем матче с «Реймсом». На четвертой минуте Арно Мюинга неудачно пробил по воротам, но Амин Гуйри подправил полет мяча - 1:0. Умар Дьяките ответил ударом головой в цель перед уходом на перерыв. В первом атаке второго тайма Бенжамен Буриго забил победный гол в ворота гостей. Он же стал автором голевого навеса на Артура Теате - 3:1.

«Ренн» прервал неудачную серию и взлетел на 10-е место, соперник - пятый.