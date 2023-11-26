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Чемпионат Франции. Лига 1

В матче с «Реймсом» «Ренн» одержал долгожданную победу

26 Ноября 2023 • 21:04 Комментировать
Ренн
3:1
Реймс

Давно не побеждавший «Ренн» рисковал оказаться в тройке худших команд Лиги 1, но в воскресенье удалось прервать неудачную серию в домашнем матче с «Реймсом». На четвертой минуте Арно Мюинга неудачно пробил по воротам, но Амин Гуйри подправил полет мяча - 1:0. Умар Дьяките ответил ударом головой в цель перед уходом на перерыв. В первом атаке второго тайма Бенжамен Буриго забил победный гол в ворота гостей. Он же стал автором голевого навеса на Артура Теате - 3:1.

«Ренн» прервал неудачную серию и взлетел на 10-е место, соперник - пятый.

Протокол игры  
Ренн3:1Реймс
(1:0) Гуйри Амин4'  
  45'Дьяките Умар (1:1)
(2:1) Буриго Бенжамен46'  
(3:1) Теате Артур66'  
Манданда СтивВу КристоферБелосьян ЖенуэльТеате АртурБуриго Бенжамен 72' (Блас Людовик ( 72') Ле Фе ЭнцоМатич Неманья  70'Трюффер Адриен 83' (Сантамария Батист ( 83') Гуйри Амин 83' (Салах Ибрагим ( 83') Мюинга Арно  77' 90' (Йылдырым Бертуг ( 90') Террье Мартен 72' (Ассиньон Лоренс ( 72')
Запасные: Галлон ГотьеДжауаб МохаммедДуэ ДезиреРидер Фабиан
Диуф ЙеваннФоке Томас 76' (Хадра Реда ( 76') Агбаду Эммануэль  85'Абдельамид ЮнисДе Смет ТибоМанетси Маршал 33' (Ричардсон Амир ( 33') Матусива АзорТеума Тедди  89'Ито ДзюняДьяките Умар 76' (Салама Амин ( 76') Дарами Мохаммед 87' (Боянг Адама ( 87')
Запасные: Ольеро АлександрДиакон МамадуКоне АмадуБузи МаксимKillian Prouchet
26 ноября. Стадион "Роазон Парк".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ренн Реймс

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