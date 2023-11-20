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Чемпионат Франции. Лига 1

​Стефана представили как тренера «Ренна» официально

20 Ноября 2023 • 17:24 Комментировать
Ренн
...
Реймс
26.11 19:05

В понедельник Жюльен Стефан был представлен как главный тренер «Ренна». О возвращении 43-летнего специалиста на тренерский мостик клуб объявил накануне. Теперь Стефан поучаствовал в пресс-конференции и символически получил футболку «Ренна».

Напомним, что Бруно Женезио покинул пост главного тренера «Ренна» по соглашению с клубом из-за каких-то личных причин.

Стоит отметить, что Жюльен Стефан уже тренировал «Ренн» в 2018-2021 годах.

На текущий момент «Ренн» располагается на 13-й позиции в турнирной таблице чемпионата Франции. Ближайший матч команда проведёт 26 ноября – против «Реймса» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Ренн Жюльен Стефан

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