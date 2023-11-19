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Чемпионат Франции. Лига 1

​«Ренн» объявил о смене тренера официально

19 Ноября 2023 • 20:16 Комментировать
Ренн
...
Реймс
26.11 19:05

Бруно Женезио покидает должность главного тренера «Ренна». На официальном сайте клуба Лиги 1 говорится о расставании с 57-летним специалистом по взаимному согласию, в частности по каким-то причинам личного характера со стороны Женезио.

Женезио тренировал «Ренн» с марта 2021 года. За это время команда провела 124 матча, в которых отпраздновала 63 победы при 25 ничьих и 36 поражениях.

Новым рулевым «Ренна» стал Жюльен Стефан, который уже работал с командой в 2018-2021 годах.

На текущий момент «Ренн» располагается на 13-й позиции в турнирной таблице чемпионата Франции.

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Ренн Бруно Женезио Жюльен Стефан ещё теги

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