Бруно Женезио покидает должность главного тренера «Ренна». На официальном сайте клуба Лиги 1 говорится о расставании с 57-летним специалистом по взаимному согласию, в частности по каким-то причинам личного характера со стороны Женезио.

Женезио тренировал «Ренн» с марта 2021 года. За это время команда провела 124 матча, в которых отпраздновала 63 победы при 25 ничьих и 36 поражениях.

Новым рулевым «Ренна» стал Жюльен Стефан, который уже работал с командой в 2018-2021 годах.

На текущий момент «Ренн» располагается на 13-й позиции в турнирной таблице чемпионата Франции.