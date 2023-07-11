Мбаппе рискует провести следующий сезон в запасе

Футбольный эксперт Даниэль Риоло высказался касательно будущего звездного нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Килиан останется в Париже на следующий сезон. Даже если клуб решит усадить его в запас, он продолжит находиться в команде. Мбаппе готов к такому развитию событий», - передает слова инсайдера RMC Sport.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. Ранее 24-летний нападающий заявил о нежелании продлевать с парижанами трудовое соглашение. Главным претендентом на форварда считается мадридский «Реал».

В минувшем сезоне Килиан забил 29 мячей в 34 поединках французского гранда.

«Реал» принял решение по Мбаппе