«Реал» принял решение по Мбаппе

Мадридский «Реал» не ведет переговоры с «ПСЖ» относительно покупки нападающего Килиана Мбаппе, об этом рапортует газета Marca.

Согласно данным источника, сейчас в планы «королевского» клуба не входит эта сделка. Общая стоимость трансфера 24-летнего французского нападающего оценивается в 400 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Мбаппе отказался продлевать трудовое соглашение с парижским грандом. Срок действующего контракта Килиана с французским клубом рассчитан до середины следующего года.

В минувшем сезоне чемпионата Франции форвард провел 34 матча, забил 29 мячей и отдал пять ассистов.