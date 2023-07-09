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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» принял решение по Мбаппе

09 Июля 2023 • 10:29 Комментировать (3)

Мадридский «Реал» не ведет переговоры с «ПСЖ» относительно покупки нападающего Килиана Мбаппе, об этом рапортует газета Marca.

Согласно данным источника, сейчас в планы «королевского» клуба не входит эта сделка. Общая стоимость трансфера 24-летнего французского нападающего оценивается в 400 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Мбаппе отказался продлевать трудовое соглашение с парижским грандом. Срок действующего контракта Килиана с французским клубом рассчитан до середины следующего года.

В минувшем сезоне чемпионата Франции форвард провел 34 матча, забил 29 мячей и отдал пять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (3)
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Манчестерский Иппатий
09 Июля 2023 в 12:11
У Артемки тоже гол+пас равно кол-ву проведенных игра за Локо. А вот стоимость... :)
snk6565
09 Июля 2023 в 10:39
Складыввется впечатление, что губастик все загубил...и став свободным агентом, не получит и половины от маминых хотелок...а еще шейх спокойно может усадить его на банку...жадность фраера...и далее по тексту
Ermak
09 Июля 2023 в 10:44
Скорее всего он выполняет указания Переса
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