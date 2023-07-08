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Чемпионат Франции. Лига 1

​Мбаппе уколол «ПСЖ» в интервью

08 Июля 2023 • 14:25 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе уколол свой нынешний клуб, когда говорил о критике и высоких ожиданиях со стороны общества.

«Думаю, что игра в «ПСЖ» мало помогает, потому что это разделённая команда, разделённый клуб. Это, конечно, притягивается разные слухи. Но меня это не волнует, потому что я знаю, что я делаю, и как я это делаю», - сказал Мбаппе в интервью для France Football.

Ранее президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи озвучил ультиматум для Мбаппе. Он сказал, что Килиан должен продлить контракт, иначе его продадут этим летом. Действующее трудовое соглашение Мбаппе рассчитано до конца июня 2024 года.

Угрозы не сработали: Мбаппе не надумал продлевать контракт с «ПСЖ»

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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