​Мбаппе уколол «ПСЖ» в интервью

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе уколол свой нынешний клуб, когда говорил о критике и высоких ожиданиях со стороны общества.

«Думаю, что игра в «ПСЖ» мало помогает, потому что это разделённая команда, разделённый клуб. Это, конечно, притягивается разные слухи. Но меня это не волнует, потому что я знаю, что я делаю, и как я это делаю», - сказал Мбаппе в интервью для France Football.

Ранее президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи озвучил ультиматум для Мбаппе. Он сказал, что Килиан должен продлить контракт, иначе его продадут этим летом. Действующее трудовое соглашение Мбаппе рассчитано до конца июня 2024 года.

Угрозы не сработали: Мбаппе не надумал продлевать контракт с «ПСЖ»