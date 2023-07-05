Президент «ПСЖ» публично озвучил ультиматум для Мбаппе

В среду «ПСЖ» представил Луиса Энрике в качестве главного тренера команды. В ходе пресс-конференции перед журналистами выступил и президент клуба Нассер аль-Хелаифи. Он буквально озвучил ультиматум для Килиана Мбаппе.

«Если Килиан хочет остаться, ему нужно подписать новый контракт. Мы не можем отпустить его свободным агентом. Он не планировал уходить свободным агентом. Наша позиция ясна. Мы хотим, чтобы Мбаппе остался. Но он должен подписать новый контракт. Мы не хотим бесплатно терять лучшего футболиста в мире, это немыслимо.

Мбаппе не планировал уходить бесплатно. Если кто-то передумал, мы не виноваты», - сказал аль-Хелаифи.

Ранее Килиан Мбаппе объявил, что продлевать контракт он не будет. При этом футболист сказал о намерении провести сезон 2023/2024 в «ПСЖ».

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