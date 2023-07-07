​Угрозы не сработали: Мбаппе не надумал продлевать контракт с «ПСЖ»

Несколько дней назад президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи заявил, что Килиан Мбаппе обязательно должен продлить контракт в ближайшие недели. В противном случае клуб продаст форварда, чтобы не потерять его через год бесплатно.

Как сообщают источники ESPN, угроза трансфера никак не повлияла на позицию Мбаппе – футболист по-прежнему не планирует продлевать контракт. Отмечается, что нападающий сохраняет спокойствие, несмотря на публичный ультиматум от аль-Хелаифи.

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2024 года. Слухи активно связывают игрока с «Реалом».

Стало известно, как Мбаппе отреагировал на ультиматум «ПСЖ»