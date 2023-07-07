Стало известно, как Мбаппе отреагировал на ультиматум «ПСЖ»

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи на днях публично озвучил ультиматум для Килиана Мбаппе. По словам руководителя клуба, 24-летний футболист должен подписать новый контракт в ближайшие недели, иначе его продадут. При этом Мбаппе ранее объявил о том, что продлевать трудовой договор он не желает, хотя сезон 2023/2024 настроен провести в «ПСЖ».

Также аль-Хелаифи сказал, что «ПСЖ» не позволит Мбаппе уйти бесплатно. По словам функционера, футболист обещал не уходить свободным агентом.

Как сообщает L’Equipe, Мбаппе озадачен заявлениями аль-Хелаифи. Дело в том, что футболист не давал «ПСЖ» обещания не уходить бесплатно, хотя несколько раз говорил в интервью, что хотел бы позволить клубу заработать.

Отмечается, что позиция Мбаппе не изменилась – он намерен через две недели начать предсезонку.

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