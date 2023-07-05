В прошлом месяце нападающий Килиан Мбаппе объявил о том, что он не планирует продлевать контракт с «ПСЖ», но намерен остаться на сезон 2023/2024. Позиция игрока ставит парижский клуб в сложное положение, ведь есть риск потерять звёздного игрока через год бесплатно. Мбаппе и «ПСЖ» обсуждают сложившуюся ситуацию, но подвижек пока нет.

Как сообщает портал Goal, ссылаясь на материал L’Equipe, «ПСЖ» выдвинул Мбаппе условие: если 24-летний форвард не продлит контракт до конца июля, его выставят на трансфер.

В то же время отмечается, что трансфер Килиана Мбаппе этим летом является затруднительным, в том числе из-за аппетитов игрока по заработной плате.

Трансферная бомба: «Реал» покупает Мбаппе за рекордные деньги