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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси может перейти в новый клуб в течение 48 часов

05 Июня 2023 • 07:57 Комментировать

Нападающий Лионель Месси, покинувший на днях «ПСЖ», в ближайшие дни может подписать контракт с новым клубом. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Маттео Моретто, делегация из Саудовской Аравии уже прибыла в Париж для оформления сделки. Стороны могут закрыть трансфер в течение 48 часов.

Ранее в прессе сообщалось, что новым местом работы 35-летнего аргентинского нападающего может стать «Аль-Хиляль». По данным различных источников, оклад Лео в саудовском клубе может составить от 400 до 600 миллионов евро в год.

Последние два сезона Месси провел за «ПСЖ». На дня было объявлено об уходе форварда из клуба в статусе свободного агента.

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Лионель Месси аль-хиляль трансферы футбола - лето 2023
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