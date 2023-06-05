Месси может перейти в новый клуб в течение 48 часов

Нападающий Лионель Месси, покинувший на днях «ПСЖ», в ближайшие дни может подписать контракт с новым клубом. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Маттео Моретто, делегация из Саудовской Аравии уже прибыла в Париж для оформления сделки. Стороны могут закрыть трансфер в течение 48 часов.

Ранее в прессе сообщалось, что новым местом работы 35-летнего аргентинского нападающего может стать «Аль-Хиляль». По данным различных источников, оклад Лео в саудовском клубе может составить от 400 до 600 миллионов евро в год.

Последние два сезона Месси провел за «ПСЖ». На дня было объявлено об уходе форварда из клуба в статусе свободного агента.

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