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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Топ-клуб АПЛ решил подписать Месси

04 Июня 2023 • 12:01 Комментировать (1)

Нападающий Лионель Месси, покинувший «ПСЖ», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Об этом сообщается на страницах портала Goal.com.

Как стало известно источнику, в подписании 35-летнего звездного свободного агента заинтересован лондонский «Челси». «Пенсионеры» готовы побороться за аргентинца с другими претендентами. В подписании Месси также заинтересованы каталонская «Барселона», саудовский «Аль-Хиляль» и американский «Интер Майами».

Последние два сезона Лионель провел за парижский гранд. В минувшем сезоне Лиги 1 форвард сыграл 32 матча, забил 16 мячей и отдал 16 голевых передач.

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Комментарии (1)
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Alex1972
04 Июня 2023 в 12:21
500 лямов в год и он ваш.. А-ха-ха-ха...😄👍..
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