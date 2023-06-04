Топ-клуб АПЛ решил подписать Месси

Нападающий Лионель Месси, покинувший «ПСЖ», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Об этом сообщается на страницах портала Goal.com.

Как стало известно источнику, в подписании 35-летнего звездного свободного агента заинтересован лондонский «Челси». «Пенсионеры» готовы побороться за аргентинца с другими претендентами. В подписании Месси также заинтересованы каталонская «Барселона», саудовский «Аль-Хиляль» и американский «Интер Майами».

Последние два сезона Лионель провел за парижский гранд. В минувшем сезоне Лиги 1 форвард сыграл 32 матча, забил 16 мячей и отдал 16 голевых передач.

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