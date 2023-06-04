Месси получил официальное предложение - назван клуб

Руководство американского клуба «Интер Майами» нацелено на трансфер нападающего Лионеля Месси. Накануне 35-летний аргентинский футболист покинул «ПСЖ» и стал свободным агентом.

По сведениям газеты Marca, клуб из Флориды сделал звездному форварду официальное предложение. «Интер» готов подписать с Лионелем долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан на три года. Если он заключит соглашение, то станет самым высокооплачиваемым игроком МЛС.

Среди вариантов продолжения карьеры Лео также называются каталонская «Барселона» и саудовский «Аль-Хиляль».

Последние два сезона аргентинец провел за «ПСЖ».

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