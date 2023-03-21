​У Месси не получилось спокойно поужинать в Аргентине

В своих интервью Лионель Месси не раз говорил, что статус звезды футбола нередко мешает ему в жизни. Футболист не может спокойно прогуляться с семьёй по парку, поскольку его тут же окружают люди, желающие взять автограф или сделать фото на память. Накануне у Месси не получилось спокойно поужинать в одном из заведений Буэнос-Айреса. На улице мгновенно собралась толпа, которая быстро разрослась. Соответствующие кадры появились в социальных сетях.

Напомним, что в декабре Лионель Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира. В финале «альбиселесте» обыграли Францию по пенальти после ничьей 3:3.

​Месси решил, где хочет играть