Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​У Месси не получилось спокойно поужинать в Аргентине

21 Марта 2023 • 16:35 Комментировать

В своих интервью Лионель Месси не раз говорил, что статус звезды футбола нередко мешает ему в жизни. Футболист не может спокойно прогуляться с семьёй по парку, поскольку его тут же окружают люди, желающие взять автограф или сделать фото на память. Накануне у Месси не получилось спокойно поужинать в одном из заведений Буэнос-Айреса. На улице мгновенно собралась толпа, которая быстро разрослась. Соответствующие кадры появились в социальных сетях.

Напомним, что в декабре Лионель Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира. В финале «альбиселесте» обыграли Францию по пенальти после ничьей 3:3.

Месси решил, где хочет играть

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Марта
16:41 · Италия. Серия А
«ПСЖ» хочет купить Осимхена, «Наполи» будет требовать 150 миллионов евро 1
16:35 · Франция. Лига 1
​У Месси не получилось спокойно поужинать в Аргентине
14:32 · Англия. Премьер-лига
Кампуш ведёт переговоры с «Челси»
14:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать игрока «Монако»
13:43 · Испания. Ла Лига
Президент «Лиона» Жан-Мишель Оля: «Мечтаю о возвращении Бензема»
12:33 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» может подписать игрока «Фулхэма»
10:22 · Италия. Серия Б
Буффон назвал уход из «ПСЖ» самой большой ошибкой в своей жизни
09:42 · Франция. Лига 1
Месси проигнорировал фанатов «ПСЖ» после провала в матче с «Ренном»
20 Марта
19:57 · Франция. Лига 1
​Галтье пока не уволят
19:32 · Испания. Ла Лига
​Агент Малкома отреагировал на слухи о «ПСЖ»
16:36 · Россия. Премьер-лига
Малком всё ещё интересен «ПСЖ»
16:11 · Франция. Лига 1
Владельцы «ПСЖ» сообщили Аль-Хелаифи, что их приоритет – новый контракт с Месси 1
13:04 · Англия. Премьер-лига
Льорис выбрал нового капитана сборной Франции
12:12 · Франция. Лига 1
Галтье: «Не думаю о своём будущем»
11:24 · Франция. Лига 1
Дюпра: «Мбаппе должен стать капитаном сборной Франции»
Все новости
Рекомендуем