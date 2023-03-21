​Месси решил, где хочет играть

Новости о будущем Лионеля Месси продолжают появляться. Как сообщает Actualite – Barca со ссылкой на журналиста Херарда Ромеро, звёздный форвард не намерен продлевать контракт с «ПСЖ». Месси хочет вернуться в «Барселону», однако далеко не факт, что такой вариант будет возможен. Источник отмечает, что потенциальный камбэк аргентинца на «Камп Ноу» зависит от множества условий.

Напомним, что Лионель Месси покинул «Барселону» летом 2021 года. Тогда клуб из-за финансовых проблем не смог предложить своему лидеру новый контракт. Как следствие, Месси перебрался в «ПСЖ» в статусе свободного агента.

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