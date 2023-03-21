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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Месси решил, где хочет играть

21 Марта 2023 • 15:38 Комментировать (3)

Новости о будущем Лионеля Месси продолжают появляться. Как сообщает Actualite – Barca со ссылкой на журналиста Херарда Ромеро, звёздный форвард не намерен продлевать контракт с «ПСЖ». Месси хочет вернуться в «Барселону», однако далеко не факт, что такой вариант будет возможен. Источник отмечает, что потенциальный камбэк аргентинца на «Камп Ноу» зависит от множества условий.

Напомним, что Лионель Месси покинул «Барселону» летом 2021 года. Тогда клуб из-за финансовых проблем не смог предложить своему лидеру новый контракт. Как следствие, Месси перебрался в «ПСЖ» в статусе свободного агента.

Инсайдер рассказал, от чего зависит решение Месси по будущему

Месси освистали на стадионе «ПСЖ»

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (3)
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InterSan
21 Марта 2023 в 16:17
Ждём новостей - Месси решил остаться в футболе, Месси решил - что в следующем сезоне будет играть в футбол. Месси решил что будет играть в футбол............именно на траве.
Артур Измаилов
21 Марта 2023 в 15:48
не играть а ползать
Volond
21 Марта 2023 в 15:43
А ведь только 21 марта... сколько ещё инсайдов и всякого другого утиного г. будет.
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