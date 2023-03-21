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Инсайдер рассказал, от чего зависит решение Месси по будущему

21 Марта 2023 • 14:53 Комментировать

Будущее Лионеля Месси остаётся одной из главных тем в футбольном мире. Действующий контракт 35-летнего форварда с «ПСЖ» истекает летом. Месси может продлить контракт, но слухи связывают его с возвращением в «Барселону», переходом в «Аль-Хиляль» и переездом в «Интер Майами». Комментарий по поводу будущего Лионеля Месси дал авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

«Насколько я знаю, «ПСЖ» уже сделал предложение Месси. Он ждёт момента, чтобы принять решение, основываясь на проекте «ПСЖ», на тренере и других ключевых деталях следующего сезона. Всё зависит от Лионеля и его отца Хорхе», - написал Романо в колонке на CaughtOffside.

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Месси освистали на стадионе «ПСЖ»

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Лионель Месси ПСЖ Фабрицио Романо трансферы футбола - лето 2023
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