​Месси остаётся главным фаворитом на «Золотой мяч»

Авторитетный портал Goal опубликовал свежую версию своего рейтинга главных претендентов на получение «Золотого мяча» в 2023 году.

Главным фаворитом остаётся звёздный форвард «ПСЖ» Лионель Месси, который в декабре стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Месси в конце года может получить уже восьмой «Золотой мяч» в карьере.

Если смотреть на рейтинг портала Goal дальше, то в топ-3 произошли изменения. Эрлинг Холанн подвинул Килиана Мбаппе на третье место и оказался вторым.

Напомним, что в прошлом году «Золотой мяч» по праву завоевал нападающий «Реала» Карим Бензема.

​Месси освистали на стадионе «ПСЖ»