Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» выиграл важный матч у «Ренна»

06 Марта 2023 • 00:41 Комментировать
Ренн
0:1
Марсель
окончен

Конкуренты в борьбе за высокие места в Лиге 1, «Ренн» и «Марсель», завершали программу 26-го тура. Игра получилась событийной с обилием опасных моментов. Дженгиз Юндер немного промахнулся, а Жонатан Клосс пробил в голкипера. В ответ Амин Гуйри сотряс перекладину. Также Карл Токо-Экамби без помех наносил удар, но мяч полетел не туда. После перерыва марсельцы разыграли мяч до верного, и Сеад Колашинац поразил уже фактически пустые ворота. «Ренн» ничем толковым ответить не смог - 0:1.

«Марсель» закрепился на втором месте, соперник - пятый.

Протокол игры  
Ренн0:1Марсель
  57'Колашинац Сеад (0:1)
Манданда СтивСпенс ДжедОмари ВармедТеате АртурТрюффер АдриенДокю Жереми 26' (Дуэ Дезире ( 26'  66') Сантамария БатистБуриго Бенжамен 86' (Майер Ловро ( 86') Токо-Экамби КарлГуйри АминМюинга Арно 74' (Салах Ибрагим ( 74')
Запасные: Алемдар ДоганБелосьян ЖенуэльРодон ДжоУгочукву ЛеслиМелинг БиргерВу Кристофер
Лопес ПауМБемба ШансельБалерди Леонардо  90'Колашинац СеадТавареш НунуКлосс Жонатан 80' (Каборе Исса ( 80') Ронжье ВалентинВерету ЖорданЮндер Дженгиз 85' (Оливейра Витор ( 85') Гендузи Маттео 46' (Малиновский Руслан ( 46') Санчес Алексис 85' (Унаи Аззедин ( 85')
Запасные: Нгапандуэтнбу СимонЭрик-Бертран БайиЭлмаз БартугПайе ДимитриБланко Рубен
05 марта. Стадион "Роазон Парк".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Марсель Ренн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Лион Лион
Лорьян Лорьян
0
0
1.56 4.40 6.00
Видео
Окончен
Ренн Ренн
Марсель Марсель
0
1
2.95 3.55 2.38
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Марта
00:41 · Франция. Лига 1
«Марсель» выиграл важный матч у «Ренна»
05 Марта
23:42 · Италия. Серия А
«Милан» по-прежнему претендует на Ауа
22:53 · Франция. Лига 1
Маркиньос и Мукиэле смогут сыграть с «Баварией»
21:01 · Франция. Лига 1
«Лорьян» отстоял нулевую ничью в матче с «Лионом»
19:06 · Франция. Лига 1
«Монпелье», «Брест», «Клермон» и «Реймс» победили всухую
16:56 · Франция. Лига 1
«Монако» на 90-й минуте упустил победу над аутсайдером
15:46 · Италия. Серия А
Головин и Миранчук — средние игроки, считает Колосков
15:30 · Франция. Лига 1
​Неймар посетил матч «ПСЖ» на костылях
15:14 · Франция. Лига 1
Орлов: «Если на Головина будет спрос, его обязательно купят»
14:30 · Франция. Лига 1
«Труа» - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2
14:29 · Франция. Лига 1
​Головин – в основе «Монако» на матч с «Труа»
12:16 · Франция. Лига 1
Мбаппе признался, что думает о «Золотом мяче» 1
10:26 · Франция. Лига 1
Реакция Кавани на исторический рекорд Мбаппе
09:48 · Испания. Ла Лига
Педри рассказал, что думает о Месси
07:56 · Франция. Лига 1
Президент «ПСЖ» высказался о рекорде Мбаппе
Все новости
Рекомендуем