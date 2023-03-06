«Марсель» выиграл важный матч у «Ренна»

Конкуренты в борьбе за высокие места в Лиге 1, «Ренн» и «Марсель», завершали программу 26-го тура. Игра получилась событийной с обилием опасных моментов. Дженгиз Юндер немного промахнулся, а Жонатан Клосс пробил в голкипера. В ответ Амин Гуйри сотряс перекладину. Также Карл Токо-Экамби без помех наносил удар, но мяч полетел не туда. После перерыва марсельцы разыграли мяч до верного, и Сеад Колашинац поразил уже фактически пустые ворота. «Ренн» ничем толковым ответить не смог - 0:1.

«Марсель» закрепился на втором месте, соперник - пятый.