«Марсель» выиграл важный матч у «Ренна»

Конкуренты в борьбе за высокие места в Лиге 1, «Ренн» и «Марсель», завершали программу 26-го тура. Игра получилась событийной с обилием опасных моментов. Дженгиз Юндер немного промахнулся, а Жонатан Клосс пробил в голкипера. В ответ Амин Гуйри сотряс перекладину. Также Карл Токо-Экамби без помех наносил удар, но мяч полетел не туда. После перерыва марсельцы разыграли мяч до верного, и Сеад Колашинац поразил уже фактически пустые ворота. «Ренн» ничем толковым ответить не смог - 0:1.
«Марсель» закрепился на втором месте, соперник - пятый.
Протокол игры
|57'Колашинац Сеад (0:1)
Манданда Стив•Спенс Джед•Омари Вармед•Теате Артур•Трюффер Адриен•Докю Жереми26' (Дуэ Дезире (26') • 66'Сантамария Батист•Буриго Бенжамен86' (Майер Ловро (86') •Токо-Экамби Карл•Гуйри Амин•Мюинга Арно74' (Салах Ибрагим (74')
Лопес Пау•МБемба Шансель•Балерди Леонардо• 90'Колашинац Сеад•Тавареш Нуну•Клосс Жонатан80' (Каборе Исса (80') •Ронжье Валентин•Верету Жордан•Юндер Дженгиз85' (Оливейра Витор (85') •Гендузи Маттео46' (Малиновский Руслан (46') •Санчес Алексис85' (Унаи Аззедин (85')
05 марта. Стадион "Роазон Парк".
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