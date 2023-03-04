Санчес — о «Марселе»: «Я тут не для того, чтобы загорать, я хочу стать чемпионом»

Нападающий «Марселя» Алексис Санчес рассказал о своих целях в французском клубе, за который он выступает с августа прошлого года.

По словам 34-летнего чилийца, он пришёл в «Марсель» для того, чтобы выигрывать трофеи. Напомним, что действующий контракт Санчеса с его нынешним клубом рассчитан до лета текущего года.

«Я тут не для того, чтобы загорать. Я здесь, чтобы побеждать и делать людей счастливыми. Я хочу стать чемпионом и завоёвывать титулы!» — цитирует Санчеса RMC Sport.

В текущем сезоне Санчес провёл за «Марсель» 31 матч, забил 13 голов и отдал одну результативную передачу. После 25 туров чемпионата Франции команда Санчеса занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «ПСЖ» на восемь очков.