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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» снова второй после волевой победы над «Тулузой»

20 Февраля 2023 • 00:43 Комментировать
Тулуза
2:3
Марсель
окончен

24-й тур Лиги 1 завершали «Тулуза» с «Марселем», которые выдали результативный матч с обилием атак. Затяжная атака хозяев на третьей минуте стала голевой, Тийс Малинга нанес решающий удар. После перерыва гости начали отыгрываться. Руслан Малиновский пробил в защитника, а Шансель Мбемба добавил мяч в сетку. Дженгиз Юндер классно пробил с лета и поразил цель. На 79-й минуте «Тулуза» пропустила в третий раз, голевая попытка в активе Нуну Тавареша. Адо Онаиву вернул интригу в концовке, но времени не осталось.

«Марсель» вернулся на второе место, соперник - 11-й.

Протокол игры  
Тулуза2:3Марсель
(1:0) Даллинга Тийс3'  
  52'МБемба Шансель (1:1)
  59'Юндер Дженгиз (1:2)
  78'Тавареш Нуну (1:3)
(2:3) Онаиву Адо87'  
Дюпе МаксимДеслер МиккелРуо АнтониНиколайсен РасмусСуасо ГабриэльДеягере Брехт 67' (Шаиби Фарес ( 67') Спирингс СтейнВан ден Бомен Бранко 84' (Генро Денис ( 84') Абухляль Закария 84' (Онаиву Адо ( 84') Даллинга Тийс 81' (Said Hamulic ( 81') Ратао Рафаэл 81' (Бирманчевич Велько ( 81')
Запасные: Каманзи УорренКоста ЛоганКьетил ХаугЦиггарас ТеохарисХили Рис
Лопес ПауМБемба ШансельБалерди ЛеонардоКолашинац Сеад  76' 85' (Каборе Исса ( 85') Клосс Жонатан 85' (Эрик-Бертран Байи ( 85') Тавареш НунуРонжье ВалентинВерету ЖорданЮндер Дженгиз  54' 72' (Гендузи Маттео ( 72') Унаи Аззедин 46' (Малиновский Руслан ( 46') Санчес Алексис
Запасные: Элмаз БартугПайе ДимитриОливейра ВиторБланко Рубен
19 февраля. Стадион "Мунисипал".

 

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Марсель Тулуза
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