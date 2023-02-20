«Марсель» снова второй после волевой победы над «Тулузой»

24-й тур Лиги 1 завершали «Тулуза» с «Марселем», которые выдали результативный матч с обилием атак. Затяжная атака хозяев на третьей минуте стала голевой, Тийс Малинга нанес решающий удар. После перерыва гости начали отыгрываться. Руслан Малиновский пробил в защитника, а Шансель Мбемба добавил мяч в сетку. Дженгиз Юндер классно пробил с лета и поразил цель. На 79-й минуте «Тулуза» пропустила в третий раз, голевая попытка в активе Нуну Тавареша. Адо Онаиву вернул интригу в концовке, но времени не осталось.

«Марсель» вернулся на второе место, соперник - 11-й.