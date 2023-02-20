«Марсель» снова второй после волевой победы над «Тулузой»

24-й тур Лиги 1 завершали «Тулуза» с «Марселем», которые выдали результативный матч с обилием атак. Затяжная атака хозяев на третьей минуте стала голевой, Тийс Малинга нанес решающий удар. После перерыва гости начали отыгрываться. Руслан Малиновский пробил в защитника, а Шансель Мбемба добавил мяч в сетку. Дженгиз Юндер классно пробил с лета и поразил цель. На 79-й минуте «Тулуза» пропустила в третий раз, голевая попытка в активе Нуну Тавареша. Адо Онаиву вернул интригу в концовке, но времени не осталось.
«Марсель» вернулся на второе место, соперник - 11-й.
Протокол игры
|(1:0) Даллинга Тийс3'
|52'МБемба Шансель (1:1)
|59'Юндер Дженгиз (1:2)
|78'Тавареш Нуну (1:3)
|(2:3) Онаиву Адо87'
Дюпе Максим•Деслер Миккел•Руо Антони•Николайсен Расмус•Суасо Габриэль•Деягере Брехт67' (Шаиби Фарес (67') •Спирингс Стейн•Ван ден Бомен Бранко84' (Генро Денис (84') •Абухляль Закария84' (Онаиву Адо (84') •Даллинга Тийс81' (Said Hamulic (81') •Ратао Рафаэл81' (Бирманчевич Велько (81')
Лопес Пау•МБемба Шансель•Балерди Леонардо•Колашинац Сеад 76'85' (Каборе Исса (85') •Клосс Жонатан85' (Эрик-Бертран Байи (85') •Тавареш Нуну•Ронжье Валентин•Верету Жордан•Юндер Дженгиз 54'72' (Гендузи Маттео (72') •Унаи Аззедин46' (Малиновский Руслан (46') •Санчес Алексис
Запасные: Элмаз Бартуг•Пайе Димитри•Оливейра Витор•Бланко Рубен
19 февраля. Стадион "Мунисипал".
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