«Марсель» проводит свой самый успешный сезон в Лиге 1

В матче двадцать третьего тура французского чемпионата «Марсель» одержал волевую победу над «Тулузой» - уступая после первого тайма 0:1, провансальцы собрались и выиграли 3:2. Теперь после двадцати четырех туров у «Марселя» уже 52 очка, и это, как сообщает портал Opta, является лучшим показателем в истории клуба - надо полагать, что лишь с того момента, как за победу начали начислять три, а не два очка.

Но в следующем туре «Марселю» предстоит непростой экзамен - в гости на «Велодром» пожалует «ПСЖ», лидер турнирной таблицы французского чемпионата. Игра между ними состоится 26 февраля.