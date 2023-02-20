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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» проводит свой самый успешный сезон в Лиге 1

20 Февраля 2023 • 04:20 Комментировать
Тулуза
2:3
Марсель
окончен

В матче двадцать третьего тура французского чемпионата «Марсель» одержал волевую победу над «Тулузой» - уступая после первого тайма 0:1, провансальцы собрались и выиграли 3:2. Теперь после двадцати четырех туров у «Марселя» уже 52 очка, и это, как сообщает портал Opta, является лучшим показателем в истории клуба - надо полагать, что лишь с того момента, как за победу начали начислять три, а не два очка.

Но в следующем туре «Марселю» предстоит непростой экзамен - в гости на «Велодром» пожалует «ПСЖ», лидер турнирной таблицы французского чемпионата. Игра между ними состоится 26 февраля. 

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Марсель ПСЖ
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