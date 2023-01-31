Французский «Ренн» в своих соцсетях представил нового игрока – правого защитника «Тоттенхэма» Джеда Спенса. 22-летний футболист будет играть за «Ренн» на правах аренды, но лишь до конца текущего сезона.

Цель аренды молодого игрока понятна – это погоня за игровой практикой, ведь в текущем сезоне Спенс сыграл за «Тоттенхэм» лишь в шести матчах во всех турнирах и ничем особым не запомнился. Благо, новый клуб англичанина показывает яркий футбол как во внутренних французских турнирах, так и в еврокубках – в текущем сезоне чемпионата Франции «Ренн» движется на пятом месте, набрав в копилку 37 очков за 20 туров. В Лиге Европы «Ренн» на стадии 1/16 финала встретится с донецким «Шахтёром».